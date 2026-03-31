JR九州は、熊本市と共に鉄道を軸としたまちづくりを目指します。 【写真を見る】熊本駅の新幹線口 駅前広場の改修イメージ図 菊陽町や大津町を通るJR豊肥線は、半導体関連企業の進出により利用者が増加しています。 両者が協定を結び、協力して鉄道の利便性や魅力を高めることで、豊肥線の利用者をさらに増やし、沿線の交通渋滞の緩和につながることが期待されています。 それに向けた取り組みの1つが、南熊本駅を交通の