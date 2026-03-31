【その他の画像・動画等を元記事で観る】CHiCO with HoneyWorksがOPテーマを担当する、2026年4月放送開始のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』。本日公開された本PVおよび番宣CMにて、OPテーマ「君のせいで愛してる」の音源の一部が初解禁された。青春の甘酸っぱい恋模様を描く作品に寄り添うような、CHiCO with HoneyWorksならではのサウンドが、本作の物語を鮮やかに彩る。さらに本楽曲は、アニメ初回放送に先駆け4月14日