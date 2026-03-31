CHiCO with HoneyWorks、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』OPテーマ「君のせいで愛してる」アニメ本PVにて音源初解禁！配信リリースも決定！

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CHiCO with HoneyWorksがOPテーマを担当する、2026年4月放送開始のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』。本日公開された本PVおよび番宣CMにて、OPテーマ「君のせいで愛してる」の音源の一部が初解禁された。

青春の甘酸っぱい恋模様を描く作品に寄り添うような、CHiCO with HoneyWorksならではのサウンドが、本作の物語を鮮やかに彩る。さらに本楽曲は、アニメ初回放送に先駆け4月14日（火）0:00より配信リリースされることも決定。現在、各音楽配信サービスではPre-add / Pre-saveの受付もスタートしている。

なお、CHiCO with HoneyWorksは3月25日に初のベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』をリリースしたばかり。新たなアニメタイアップ楽曲「君のせいで愛してる」にも、ぜひ注目してほしい。

●配信情報

TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』OPテーマ

CHiCO with HoneyWorks

「君のせいで愛してる」

4月14日（火）0:00〜配信スタート

事前予約受付中

https://paps-j.grooveforce-jp.com/lp?id=2026022605361195IDMMBYaQpX&openExternalBrowser=1

●作品情報

TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』

2026年4月よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送開始！

TOKYO MX：4月14日より 毎週火曜日23:00〜

MBS：4月14日より 毎週火曜日26:30〜

BS朝日：4月17日より 毎週金曜日23:30〜

ABEMA、dアニメストアにて4月14日より 毎週火曜日23:30〜WEB最速配信！

そのほか配信サイトでも順次配信！

※放送・配信日時は変更になる場合がございます。

【原作】

堂本裕貴「愛してるゲームを終わらせたい」(小学館「サンデーうぇぶり」連載中)

●リリース情報

CHiCO with HoneyWorks

ベストアルバム「i BEST -Singles Collection-」

発売中

CD

https://cwhw.lnk.to/E8H84X

配信リンクはこちら

https://cwhw.lnk.to/i_BEST

●ライブ情報

LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026（仮）

7月3日(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI

7月5日(日) 北海道・PENNY LANE24

7月18日(土) 香川・高松festhalle

7月19日(日) 福岡・福岡DRUM LOGOS

7月20日(月・祝) 大阪・Zepp Osaka Bayside

8月1日(土) 宮城・仙台Rensa

8月9日(日) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

8月22日(土) 石川・REDSUN

8月23日(日) 愛知・Zepp Nagoya

詳細はこちら

https://www.chicoxxx.com/live/detail/?liveid=54828&artist=cwhw

©堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』公式サイト

https://www.aishiteru-game.com

CHiCO with HoneyWorksオフィシャルサイト

https://www.chicoxxx.com/