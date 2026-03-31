「ふしぎの国のアリス 4K UHD＋ブルーレイセット」 WDUA-11887,590円2026年6月3日発売 発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー不朽の名作アニメーション「ふしぎの国のアリス」を6月3日に4K Ultra Blu-ray盤で発売する。BDとの2枚組で、価格は7,590円。同日には、鬼才サム・ライ