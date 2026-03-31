「ふしぎの国のアリス 4K UHD＋ブルーレイセット」

WDUA-1188 7,590円 2026年6月3日発売

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー不朽の名作アニメーション「ふしぎの国のアリス」を6月3日に4K Ultra Blu-ray盤で発売する。BDとの2枚組で、価格は7,590円。同日には、鬼才サム・ライミのサスペンス・スリラー「HELP/復讐島」のBDも発売する。価格は5,390円。

「HELP/復讐島 ブルーレイ＋DVDセット」

WDXF-1192 5,390円 2026年6月3日発売

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

ふしぎの国のアリス

「ふしぎの国のアリス」は、世界125の原語で翻訳されているルイス・キャロルの名作「不思議の国のアリス」と「鏡の国のアリス」を原作に、1951年に製作されたディズニーアニメーション。1952年のアカデミー作曲賞にノミネートされ、現在でも世界中の人々に愛され続けているディズニーの代表作。

退屈な昼下がり、アリスは大忙しで走っていく白うさぎを追いかけるうち、深い穴に落ちてしまう。体は伸び縮み、美しい花たちは歌いだし、“お誕生日じゃない日”をお祝いし、おかしなことばかりが起こる奇妙な世界。双子のディーとダム、チェシャ猫、マッドハッター、ハートの女王などが現れて、アリスはシュールで不思議な冒険を続けるが…。

UHD BD/BD音声共に、英日DTS-HDマスター・オーディオ 5.1ch収録。BDには、制作の舞台裏やメイキング・オブ「ふしぎの国のアリス」、未発表曲、未公開シーン集などを収めている。

HELP/復讐島

(C) 2026 20th Century Studios

「HELP/復讐島」は、「死霊のはらわた」(85)、「スパイダーマン」(02)など数々のヒット作を世に送り出してきた鬼才サム・ライミ監督が放つサスペンス・スリラー。全米では公開初週末3日間で約2,000万ドルを記録、さらに2週連続No.1を獲得する大ヒットを達成した。

“もしもパワハラ上司と無人島で二人きりになったら？”という究極の設定のもと、上司と部下の対立を描き出した本作。

働く人なら誰もが思わず共感してしまうポイントを随所に盛り込んだストーリー、また、極限の状態の中、部下のリンダ役を演じるレイチェル・マクアダムスと上司ブラッドリー役のディラン・オブライエンの臨場感あふれる演技で二人の立場が次々と逆転し想像を超える“大どんでん返し”へと突き進む、息もつかせぬテンポの良い展開も話題を集めた。

(C) 2026 20th Century Studios

(C) 2026 20th Century Studios

(C) 2026 20th Century Studios

BD音声は、英DTS-HDマスター・オーディオ 7.1ch、日DTS-HDハイ・レゾリューション・オーディオ 7.1ch。

6月発売のパッケージ版、および現在先行発売中のデジタル配信(購入)では、未公開シーンや、もしもの時の参考になるかもしれない「サバイバルの心得」、ついクスッときてしまうNGシーン集などが見ることができる。

なお3月31日から、デジタル配信開始(購入／レンタル)を記念し、8分超えの本編無料プレビューが公開されている。

『HELP/復讐島』無料プレビュー