CHiCO with HoneyWorksが、オープニングテーマを担当する2026年4月放送開始のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のPVにて、「君のせいで愛してる」の音源の一部が初解禁されたことを発表した。https://youtu.be/0SnZoZX5U14https://youtu.be/vqzvn0HSgEcさらに、アニメ初回放送に先駆け、4月14日0時より配信リリースされることも決定。現在、各音楽配信サービスではPre-add / Pre-saveの受付もスタートしている。なおCHiCO