NHKは、技術部門の二大公開イベント「NHK技研公開2026」と「NHK TECH EXPO 2026」を初めてNHK放送技術研究所で同時開催する。会期は5月28日から31日の4日間。入場無料で事前予約も不要。 この期間を「NHK TECH WEEK」と銘打ち、10年・20年先を見据えた最先端の「研究成果」から全国の放送現場で磨かれた実践的な「知恵」まで「NHKの技術力をワンストップで体感できる」としている。 これまで「NHK技研公開」は世田谷の放送