NHKは、技術部門の二大公開イベント「NHK技研公開2026」と「NHK TECH EXPO 2026」を初めてNHK放送技術研究所で同時開催する。会期は5月28日から31日の4日間。入場無料で事前予約も不要。

この期間を「NHK TECH WEEK」と銘打ち、10年・20年先を見据えた最先端の「研究成果」から全国の放送現場で磨かれた実践的な「知恵」まで「NHKの技術力をワンストップで体感できる」としている。

これまで「NHK技研公開」は世田谷の放送技術研究所で、「NHK TECH EXPO(旧・番組技術展)」は渋谷のNHK放送センターで、それぞれ異なる場所・異なる時期に開催してきた。しかし今年は「同じ会場・同じ時期」に開催することで、「より多くの視聴者のみなさまにNHK技術部門の多岐にわたる取り組みをシームレスに体験いただき、より深くご理解いただけるようにした」とのこと。

同イベントは技術関係者だけでなく、一般の人や子供も楽しめる“開かれた技術展”とし、デモ展示や体験型展示などで、NHKの職員が直接分かりやすく展示内容を説明。週末は工作体験やキャラクターグリーティングなどのファミリー向け企画も予定している。

【開催概要】 開催期間：5月28日(木)～31日(日) 各日10時～17時(入場は終了30分前まで)会場：NHK放送技術研究所(東京都世田谷区砧1丁目10-11)入場：無料(事前予約不要)