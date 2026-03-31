Mrs. GREEN APPLEの3人がMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』が、TBSにて4月6日（毎週月曜後8：55〜後10：00）からスタート。撮影中のカットが解禁となった。【画像】ジャージ＆ヘルメットで“超難関”攻略めざすミセス本番組はMrs. GREEN APPLEの3人が、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。豪華アーティストとの極上の名曲コラボのほか、ミセスがテレビを通じて、日本中を明るくするために駆け