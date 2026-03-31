『テレビ×ミセス』キービジュアル＆新カット解禁、ジャージ＆ヘルメット姿で“王道企画”に挑戦 初回ゲストは郷ひろみ【コメントあり】
Mrs. GREEN APPLEの3人がMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』が、TBSにて4月6日（毎週月曜 後8：55〜後10：00）からスタート。撮影中のカットが解禁となった。
【画像】ジャージ＆ヘルメットで“超難関”攻略めざすミセス
本番組はMrs. GREEN APPLEの3人が、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。豪華アーティストとの極上の名曲コラボのほか、ミセスがテレビを通じて、日本中を明るくするために駆け回る規格外のエンターテインメントとなる。
初回放送では、特番の時から出演しておりミセスと親交のある陣内智則、渋谷凪咲、前回ミセスとのコラボコントが大きな話題を呼んだチョコレートプラネットの2人も登場する。
記念すべきレギュラー初回のゲストアーティストは、郷ひろみ。ミセスのベストアルバムに郷がコメントを寄せ、昨年末の『NHK紅白歌合戦』での共演の様子も話題を集めた。番組では名曲「GOLDFINGER'99」を歌唱し、圧巻のパフォーマンスを披露する。さらに、デビュー54年、70歳を迎えた今も活躍するレジェンドである郷が、「70歳まで歌い続ける秘訣」をミセスに伝授する。
このほか、「テレビが大好き」というミセスが、レギュラー初回でコラボするのは“これぞテレビ！”な王道企画。ジャージ＆ヘルメット姿で気合十分なミセスの3人が、持ち前のチームワークで超難関の「浮島ジップライン」攻略を目指す。さらにチョコレートプラネットの2人と熱いコラボも繰り広げる。
■郷ひろみ、コメント
一言で表すなら「最高」のステージでした！
Mrs. GREEN APPLEの皆さんが僕の楽曲を演奏してくださるということは、本来であればありえないような、本当に素晴らしくて最高に贅沢な経験をさせていただきました。
「GOLDFINGER'99」で、みんなで熱く盛り上がることができました。
【画像】ジャージ＆ヘルメットで“超難関”攻略めざすミセス
本番組はMrs. GREEN APPLEの3人が、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。豪華アーティストとの極上の名曲コラボのほか、ミセスがテレビを通じて、日本中を明るくするために駆け回る規格外のエンターテインメントとなる。
記念すべきレギュラー初回のゲストアーティストは、郷ひろみ。ミセスのベストアルバムに郷がコメントを寄せ、昨年末の『NHK紅白歌合戦』での共演の様子も話題を集めた。番組では名曲「GOLDFINGER'99」を歌唱し、圧巻のパフォーマンスを披露する。さらに、デビュー54年、70歳を迎えた今も活躍するレジェンドである郷が、「70歳まで歌い続ける秘訣」をミセスに伝授する。
このほか、「テレビが大好き」というミセスが、レギュラー初回でコラボするのは“これぞテレビ！”な王道企画。ジャージ＆ヘルメット姿で気合十分なミセスの3人が、持ち前のチームワークで超難関の「浮島ジップライン」攻略を目指す。さらにチョコレートプラネットの2人と熱いコラボも繰り広げる。
■郷ひろみ、コメント
一言で表すなら「最高」のステージでした！
Mrs. GREEN APPLEの皆さんが僕の楽曲を演奏してくださるということは、本来であればありえないような、本当に素晴らしくて最高に贅沢な経験をさせていただきました。
「GOLDFINGER'99」で、みんなで熱く盛り上がることができました。