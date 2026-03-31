「S−最後の警官−」(ファミリー劇場) 爆弾魔やバスジャックなど凶悪事件の犯人を、生かしたまま確保することを目的とした「警察庁特殊急襲捜査班」、通称"NPS"の活躍を描いた「S−最後の警官−」(2014年放送)。犯罪と"命"という重いテーマを扱った内容はもちろん、主要キャストの豪華さも話題となったドラマだ。主演は、今年初頭から「ヤンドク！」や「マトリと狂犬」といったドラマで主要人物を演じ、抜群の存在感を示した