週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、第3回キャラクター人気投票を実施、3月30日に『葬送のフリーレン』公式X(@FRIEREN_PR)にて結果を発表した。なお人気投票は2026年3月8日午前0時〜29日23時59分の期間中実施された。これまでの『葬送のフリーレン』キャラクター人気投票は、2022年に漫画連載100回突破とアニメ化を記念して第1回を開催。結果は1位ヒンメル、2位フリーレン、3位ミミック。第2回は2024年に開催され