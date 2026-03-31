提供：池田動物園 岡山市の池田動物園は2026年4月3日～5日の3日間、モルモットと一緒にお花見が楽しめる特別イベントを開催します。 園内の桜の木の下にレジャーシートを広げて、モルモットとの触れ合いやエサやり体験などが楽しめます。 「モルモットとお花見」は午後3時から30分間行われます。定員は1日先着10組（1組3人まで）、当日午前9時30分にツキノワグマ舎前に設置する受付表に名前と人数を記