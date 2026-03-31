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ロサンゼルス・レイカーズ vs ワシントン・ウィザーズ日付：2026年3月31日（火）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 120 - 101 ワシントン・ウィザーズ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ワシントン・ウィザーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターはワシントン・