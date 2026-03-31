ロサンゼルス・レイカーズ vs ワシントン・ウィザーズ

日付：2026年3月31日（火）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 120 - 101 ワシントン・ウィザーズ

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ワシントン・ウィザーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはワシントン・ウィザーズがリードし25-26で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが逆転し65-44で終了する。

第3クォーターはワシントン・ウィザーズが試合を有利に運び91-77で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び120-101で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は25:36出場、14得点、0アシスト、6リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-31 13:45:08 更新