【NBA試合速報】2026年3月31日（火） ロサンゼルス・レイカーズ vs ワシントン・ウィザーズ
ロサンゼルス・レイカーズ vs ワシントン・ウィザーズ
日付：2026年3月31日（火）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 120 - 101 ワシントン・ウィザーズ
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ワシントン・ウィザーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはワシントン・ウィザーズがリードし25-26で終了する。
第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが逆転し65-44で終了する。
第3クォーターはワシントン・ウィザーズが試合を有利に運び91-77で終了する。
第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び120-101で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は25:36出場、14得点、0アシスト、6リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-31 13:45:08 更新