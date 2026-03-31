スターダストプロモーションの女性アイドルセクション「STAR PLANET」（スタープラネット）に所属する4人組アイドルグループ・AMEFURASSHIが3月31日、公式Xを更新。今月13日にグループが解散したのに伴い、メンバーの今後の活動について報告した。【写真】解散したAMEFURASSHIのメンバー「先日の3月13日、ステラボールにて開催いたしましたFINAL LIVE「AMEFURASSHI IS HERE」をもちまして、AMEFURASSHIは解散いたしました」と