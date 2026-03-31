解散した4人組アイドル・AMEFURASSHI、メンバーの今後について報告 2人が事務所退所へ【全文】
スターダストプロモーションの女性アイドルセクション「STAR PLANET」（スタープラネット）に所属する4人組アイドルグループ・AMEFURASSHIが3月31日、公式Xを更新。今月13日にグループが解散したのに伴い、メンバーの今後の活動について報告した。
【写真】解散したAMEFURASSHIのメンバー
「先日の3月13日、ステラボールにて開催いたしましたFINAL LIVE「AMEFURASSHI IS HERE」をもちまして、AMEFURASSHIは解散いたしました」と伝え「これまでグループを支え続けてくださったすべてのColorsの皆様へ、心より深く御礼申し上げます。本日は、皆様へ正式にお伝えできておりませんでした、メンバーそれぞれの今後の活動についてご報告させていただきます」と発表した。
愛来、鈴木萌花については「今後も引き続き、株式会社スターダストプロモーションに所属し、それぞれの個性を活かして個人の活動を続けてまいります」とし、市川優月、小島はなについては「株式会社スターダストプロモーションを退所し、それぞれの新たな道へ進むこととなりました」と報告した。
「ファンの皆様におかれましては、これまでのご支援に改めて感謝申し上げますとともに、新たな道を歩み始める愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花の今後を、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです」と結んだ。
【全文】
いつもAMEFURASSHIを応援していただき、誠にありがとうございます。
先日の3月13日、ステラボールにて開催いたしましたFINAL LIVE「AMEFURASSHI IS HERE」をもちまして、AMEFURASSHIは解散いたしました。これまでグループを支え続けてくださったすべてのColorsの皆様へ、心より深く御礼申し上げます。
本日は、皆様へ正式にお伝えできておりませんでした、メンバーそれぞれの今後の活動についてご報告させていただきます。
■愛来、鈴木萌花について
今後も引き続き、株式会社スターダストプロモーションに所属し、それぞれの個性を活かして個人の活動を続けてまいります。
■市川優月、小島はなについて
株式会社スターダストプロモーションを退所し、それぞれの新たな道へ進むこととなりました。
結成から解散を迎えるその日まで、4人が全力で活動を続けてこられたのは、皆様の熱いご声援と温かい愛情があったからこそです。メンバー・スタッフ一同、言葉では尽くせないほどの感謝の気持ちでいっぱいです。
グループとしての活動には幕を下ろすこととなりましたが、4人はこれからもそれぞれの場所で、自分らしい歩みを進めてまいります。
ファンの皆様におかれましては、これまでのご支援に改めて感謝申し上げますとともに、新たな道を歩み始める愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花の今後を、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年3月31日AMEFURASSHIスタッフ一同
【写真】解散したAMEFURASSHIのメンバー
「先日の3月13日、ステラボールにて開催いたしましたFINAL LIVE「AMEFURASSHI IS HERE」をもちまして、AMEFURASSHIは解散いたしました」と伝え「これまでグループを支え続けてくださったすべてのColorsの皆様へ、心より深く御礼申し上げます。本日は、皆様へ正式にお伝えできておりませんでした、メンバーそれぞれの今後の活動についてご報告させていただきます」と発表した。
「ファンの皆様におかれましては、これまでのご支援に改めて感謝申し上げますとともに、新たな道を歩み始める愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花の今後を、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです」と結んだ。
【全文】
いつもAMEFURASSHIを応援していただき、誠にありがとうございます。
先日の3月13日、ステラボールにて開催いたしましたFINAL LIVE「AMEFURASSHI IS HERE」をもちまして、AMEFURASSHIは解散いたしました。これまでグループを支え続けてくださったすべてのColorsの皆様へ、心より深く御礼申し上げます。
本日は、皆様へ正式にお伝えできておりませんでした、メンバーそれぞれの今後の活動についてご報告させていただきます。
■愛来、鈴木萌花について
今後も引き続き、株式会社スターダストプロモーションに所属し、それぞれの個性を活かして個人の活動を続けてまいります。
■市川優月、小島はなについて
株式会社スターダストプロモーションを退所し、それぞれの新たな道へ進むこととなりました。
結成から解散を迎えるその日まで、4人が全力で活動を続けてこられたのは、皆様の熱いご声援と温かい愛情があったからこそです。メンバー・スタッフ一同、言葉では尽くせないほどの感謝の気持ちでいっぱいです。
グループとしての活動には幕を下ろすこととなりましたが、4人はこれからもそれぞれの場所で、自分らしい歩みを進めてまいります。
ファンの皆様におかれましては、これまでのご支援に改めて感謝申し上げますとともに、新たな道を歩み始める愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花の今後を、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年3月31日AMEFURASSHIスタッフ一同