飼い主さんとお出かけした先で『証明写真』の撮影に初めて挑戦した柴犬さん。あまりにも可愛すぎる完成写真が話題になっているのです。 思わず笑顔になる微笑ましい光景は記事執筆時点で30万回を超えて表示されており、絶賛の声が寄せられることとなりました。 【写真：初めて『証明写真の撮影』に挑戦する柴犬→あまりにも可愛い『完成した写真』】 『証明写真』に初挑戦する柴犬さん Xアカウント『@koutaro0729』に投稿され