私は新卒から13年近く、同じコンサルティング会社に在籍していたため、多くの人たちが会社を辞めていくのを見てきました。 コンサルティング会社は人材の流動性が高い業界です。そのため、「キャリアアップのための転職」、つまり給料が上がる転職をする人もしばしば存在していました。 中には、給与が1.5倍、2倍になる人もいて、そうした人たちが辞めていくのを見て、なんとなく「置いて行かれた気分になる」とこぼす同僚もいた