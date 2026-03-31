【モデルプレス＝2026/03/31】女優の佐々木希が3月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食を公開した。【写真】38歳国民的女優「栄養バランス満点」焼き鮭＆すき焼き作るキッチンの様子◆佐々木希、ボリューミーな夕食公開佐々木は「本日の夜ご飯は、立派なシャケ あと、お肉欲しい人用に、すき焼きとサラダとカボチャの煮物と味噌汁」と献立を記し、調理前の4切れの鮭を公開。さらに「モリモリサラダ」とレタスやラディッ