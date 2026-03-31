チェルシーに所属するスペイン代表DFマルク・ククレジャが、古巣バルセロナからの誘いがあれば「拒むのは難しい」と語り、今夏の移籍の可能性を示唆した。『THE Sun』が報じている。今季のチェルシーはエンツォ・マレスカ前監督を解任し、リアム・ロシニアー新監督の下でも不安定な戦いが続いている。この混乱が選手たちの精神的な負担となり、かつてラ・マシアで育ったレフティまでもが、8年間を過ごしたカタルーニャの地への帰還