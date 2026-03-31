建設技術研究所は３０００円近辺でのもみ合いを続けているが、ここは強気に買いで対処してみたい。河川や道路の調査で高実績を誇る総合建設コンサルタントで、政府が推進する国土強靱化計画で重要なポジションを担っている。高市政権下での財政拡張路線のもと、老朽化した社会インフラの修復や再構築は、国策として今後強力に推し進められていくことになる。そして、これはそのまま同社の収益機会につながっていく。また、同社は