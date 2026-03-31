【前後編の前編／後編を読む】妻を尾行し、目撃した光景に浮気を“確信”…それでも追求しない47歳夫が始めた「ピュアすぎる恋」世間は意外と広いので、自分の価値観からはとうてい理解できないような生活を送っている人もいる。【写真を見る】「夫が19歳女子大生と外泊報道」で離婚した女優、離婚の際「僕の財産は全部捧げる」と財産贈与した歌手など【「熟年離婚」した芸能人11人】「うちの妻はすごいですよ。僕の母親と同居し