２７日のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」では、芸人ゲストでウエストランド井口浩之が出演し、企画「毒舌対談相手は誰？」が行われた。井口にしか分からないよう対談相手を隠して、井口がその人物に毒舌を吐いている別室映像を見て、スタジオメンバーが相手を当てるクイズ。対談相手が現れると、井口が「ダメダメダメです！ダメな人が来てます」と悲鳴。「しばらく見てない方が…」「いいんでしたっけ？」と驚くと、相手