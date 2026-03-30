原宿系YouTuber・クリエイターとして活動するしなこさんが、2026年3月28日にXを更新。骨を切る手術を受けた後の近況を報告した。「正直に嬉しすぎる」しなこさんは3月7日、Xで、顎変形症のため骨切りの手術を受けたと公表。3月12日には、「私は左右非対称を直したいという気持ちもあって、見た目と病気、どっちの意味でも骨切りを選択しました」と説明し、「やって自分がどうだったか体験談だけ載せられたら」と語っていた。そして