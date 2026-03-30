俳優の石井杏奈が出演する、果汁飲料『ミニッツメイド ゼロシュガー』シリーズ（コカ・コーラシステム）の新TVCMが、24日から放送されている。【動画】石井杏奈、キレキレダンス×1人2役真剣な練習の様子も『ミニッツメイド ゼロシュガー レモネード』は、ゼロシュガー・ゼロカロリーの果汁飲料として好評。きょう30日から、新たに『ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード』が全国発売され、ラインナップが広がった