石井杏奈が「初めて」の姿 高難度キレキレダンス披露…どよめき歓声 『ミニッツメイド ゼロシュガー』新TVCM
俳優の石井杏奈が出演する、果汁飲料『ミニッツメイド ゼロシュガー』シリーズ（コカ・コーラシステム）の新TVCMが、24日から放送されている。
【動画】石井杏奈、キレキレダンス×1人2役 真剣な練習の様子も
『ミニッツメイド ゼロシュガー レモネード』は、ゼロシュガー・ゼロカロリーの果汁飲料として好評。きょう30日から、新たに『ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード』が全国発売され、ラインナップが広がった。新商品は、完熟ピーチのやさしい甘さに、丸しぼりしたレモンのすっきりとした後味が特徴で、マルチビタミン配合。さまざまなシーンで楽しめる。
新CMでは、石井がキレキレダンスでアピール。黄色と緑色の衣装をまとった2人に分かれ、シンメトリーなダンスで「おいしさ」と「ゼロ」をそれぞれ表現。ターンの瞬間に2人が1人へと重なり、「おいしくて、ゼロだなんて！」という『ミニッツメイド ゼロシュガー』シリーズの「ふたつの価値」を印象的に伝える。
ダンスで1人2役に挑戦した石井は、左右対称の高難度“ミラーダンス”の振り付けを見事にマスター。テストを兼ねた1回目のテイクから完璧なダンスを披露すると、撮影現場はどよめきと拍手に包まれた。
クールなグリーンの衣装から一転、イエローに着替えると幸福感満点の笑顔。数分前まで踊っていたダンスと左右が逆になる撮影に、「シンメ（左右対称）の振り付けを両方やるのは初めて」と話していたが、難しさを楽しむかのようで、「さらに3倍ハッピーな表情でお願いします」という監督のムチャぶりにも笑顔で応じていた。
■石井杏奈 インタビュー
――「ミニッツメイド ゼロシュガー」シリーズのCMキャラクターに選ばれた感想をお聞かせください。
石井「CMのキャラクターに選ばれてすごくうれしかったです。ミニッツメイドは日頃から自分だけでなく、姪（めい）や友だちの子どもも大好きで、会うたびに一緒に飲んだりしていたので。この商品をたくさんの方に届けたいなっていう思いがすごく強かったです。
――CMソングのフレーズにある「それならゼロも欲しいよね」にちなんで、石井さんが“ゼロにしたい”と思っていることを教えてください。
石井「羞恥心です。このお仕事は『はじめまして』の方が多かったり、見られるお仕事だから『どんな風に思われてるかな？』と思ってしまうんですけど、きっと羞恥心から来ているものだから、それをゼロにすればもっといろんなことに飛び込めるんじゃないかなと思っていて。自分で自分の機嫌を取るというか『大丈夫！ やれる！ 頑張れ！』って自己肯定感を上げることがいちばん大事なので、そのために自信をつけるとか、より輝けるように努力し続けることがいいのかなと思います」
――春は新生活が始まる時期ですが、石井さんがこの春、新たに挑戦したいことをお聞かせください。
石井「いっぱいありまして…もう27になるんですけど、“大人の習いごと”を始めたいなと思って。春から料理教室に通ったり。あと最近、踊れることを知っていただく機会が多いので、もっとアクロバットなアクションに挑戦したいと思ったので、それも習いに行ったり。あと字が綺麗になりたくてペン習字を習いに行ったり。挑戦できることを、今のうちに挑戦したいと思っています。（いちばん力を入れたいのは）マスターできるかわからないですけど英会話ですね。海外へ行っても、ひとり旅ができるくらいになりたいと思います」
【動画】石井杏奈、キレキレダンス×1人2役 真剣な練習の様子も
『ミニッツメイド ゼロシュガー レモネード』は、ゼロシュガー・ゼロカロリーの果汁飲料として好評。きょう30日から、新たに『ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード』が全国発売され、ラインナップが広がった。新商品は、完熟ピーチのやさしい甘さに、丸しぼりしたレモンのすっきりとした後味が特徴で、マルチビタミン配合。さまざまなシーンで楽しめる。
ダンスで1人2役に挑戦した石井は、左右対称の高難度“ミラーダンス”の振り付けを見事にマスター。テストを兼ねた1回目のテイクから完璧なダンスを披露すると、撮影現場はどよめきと拍手に包まれた。
クールなグリーンの衣装から一転、イエローに着替えると幸福感満点の笑顔。数分前まで踊っていたダンスと左右が逆になる撮影に、「シンメ（左右対称）の振り付けを両方やるのは初めて」と話していたが、難しさを楽しむかのようで、「さらに3倍ハッピーな表情でお願いします」という監督のムチャぶりにも笑顔で応じていた。
■石井杏奈 インタビュー
――「ミニッツメイド ゼロシュガー」シリーズのCMキャラクターに選ばれた感想をお聞かせください。
石井「CMのキャラクターに選ばれてすごくうれしかったです。ミニッツメイドは日頃から自分だけでなく、姪（めい）や友だちの子どもも大好きで、会うたびに一緒に飲んだりしていたので。この商品をたくさんの方に届けたいなっていう思いがすごく強かったです。
――CMソングのフレーズにある「それならゼロも欲しいよね」にちなんで、石井さんが“ゼロにしたい”と思っていることを教えてください。
石井「羞恥心です。このお仕事は『はじめまして』の方が多かったり、見られるお仕事だから『どんな風に思われてるかな？』と思ってしまうんですけど、きっと羞恥心から来ているものだから、それをゼロにすればもっといろんなことに飛び込めるんじゃないかなと思っていて。自分で自分の機嫌を取るというか『大丈夫！ やれる！ 頑張れ！』って自己肯定感を上げることがいちばん大事なので、そのために自信をつけるとか、より輝けるように努力し続けることがいいのかなと思います」
――春は新生活が始まる時期ですが、石井さんがこの春、新たに挑戦したいことをお聞かせください。
石井「いっぱいありまして…もう27になるんですけど、“大人の習いごと”を始めたいなと思って。春から料理教室に通ったり。あと最近、踊れることを知っていただく機会が多いので、もっとアクロバットなアクションに挑戦したいと思ったので、それも習いに行ったり。あと字が綺麗になりたくてペン習字を習いに行ったり。挑戦できることを、今のうちに挑戦したいと思っています。（いちばん力を入れたいのは）マスターできるかわからないですけど英会話ですね。海外へ行っても、ひとり旅ができるくらいになりたいと思います」