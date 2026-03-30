俳優の満島ひかりが3月30日、自身のInstagramを更新し、モデルの浅野啓介との結婚と妊娠を報告した。 参考：『ラストマイル』の“問い”をどう受け止めるべきか野木亜紀子たちの“挑戦”を目撃せよ 投稿された直筆の書面で「浅野啓介さんと満島ひかりは 先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と報告。続けて「お腹の中には新しい命が宿っております」と妊娠を明かし、「周りからの協力や温かな気持ちをいただき いまは心