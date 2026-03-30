歌手の倖田來未（43）が30日、公式サイトを更新。第2子の妊娠を発表。この一報にSNSにはさまざまな声が上がっている。【写真】妊娠発表の日には…ラジオ出演を果たしていた倖田來未公式サイトでは「この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は、母子ともに健やかに過ごしております。今後の活動につきまして、本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年