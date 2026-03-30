【モデルプレス＝2026/03/30】タレントの三上悠亜が3月29日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピースコーディネートを公開し、注目を集めている。【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「絵になる」と話題の美脚ショット◆三上悠亜、美しい脚際立つコーデ披露三上は「台湾の台中に新しくできた図書館 素敵な建造物だった…」とつづり、台湾で訪れた図書館内での写真を複数枚投稿。引き締まった脚が際立つミニ丈のツイードワンピー