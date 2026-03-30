三上悠亜、ミニ丈ワンピでスラリ美脚披露 台湾オフショットに「これぞ女神」「美しすぎます」の声
【モデルプレス＝2026/03/30】タレントの三上悠亜が3月29日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピースコーディネートを公開し、注目を集めている。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「絵になる」と話題の美脚ショット
三上は「台湾の台中に新しくできた図書館 素敵な建造物だった…」とつづり、台湾で訪れた図書館内での写真を複数枚投稿。引き締まった脚が際立つミニ丈のツイードワンピース姿でガラス張りのモダンな建物での自然体な表情のショットを公開している。自身の服装について、胸元のリボンがアクセントとなっており「リボンの可愛らしいデザインと 女神シルエットで大人っぽくお姉さんに 絶妙なバランスでとってもお気に入り」と続けている。
この投稿には「これぞ女神」「美しすぎます」「絵になる」「リラックスした表情が可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「絵になる」と話題の美脚ショット
◆三上悠亜、美しい脚際立つコーデ披露
三上は「台湾の台中に新しくできた図書館 素敵な建造物だった…」とつづり、台湾で訪れた図書館内での写真を複数枚投稿。引き締まった脚が際立つミニ丈のツイードワンピース姿でガラス張りのモダンな建物での自然体な表情のショットを公開している。自身の服装について、胸元のリボンがアクセントとなっており「リボンの可愛らしいデザインと 女神シルエットで大人っぽくお姉さんに 絶妙なバランスでとってもお気に入り」と続けている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿には「これぞ女神」「美しすぎます」「絵になる」「リラックスした表情が可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】