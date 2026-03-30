広島市とＪＲ西日本は広島駅北側の新アリーナ建設についてなど、地域のまちづくりに向けた連携協定を結びました。 広島市とＪＲ西日本が締結したのは、広島の発展と地域活性化の実現を目指す連携協定です。 連携の柱のひとつとなる「新アリーナ」は広島駅北側のＪＲが所有する土地に建設する案が上がっています。 広島ドラゴンフライズの本拠地となるほか、コンサートや災害時などの帰宅困難者の受け入れなど