広島市とＪＲ西日本は広島駅北側の新アリーナ建設についてなど、地域のまちづくりに向けた連携協定を結びました。

広島市とＪＲ西日本が締結したのは、広島の発展と地域活性化の実現を目指す連携協定です。

連携の柱のひとつとなる「新アリーナ」は広島駅北側のＪＲが所有する土地に建設する案が上がっています。

広島ドラゴンフライズの本拠地となるほか、コンサートや災害時などの帰宅困難者の受け入れなど多機能アリーナの実現を目指しています。

広島市とＪＲ西日本は建設実現に向けて、歩行者の回遊性の向上や交通渋滞の解消など課題を検討していくということです。

ＪＲ西日本 飯田稔督広島支社長「都市格の向上や広島飛ばしとか、そういった多面的に優れた取り組みになることが非常に期待できる」

また広島ドラゴンフライズの朝山ヘッドコーチも２９日に新アリーナについてコメントしました。

広島ドラゴンフライズ 朝山正悟ＨＣ「新アリーナっていうのは夢のような話だと思いますし、それが実現に向けて少しずつ前を１歩ずつ踏み出してるっていうことは非常に喜ばしいことだと思っています」

新アリーナ建設を巡ってはこれまでに広島駅北側に建設を求める１０万筆以上の署名が集まっています。