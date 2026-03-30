秋田の竿燈まつりをはじめ東北6県を代表する祭りが集まる「東北絆まつり」が今年は東北で2年ぶりに開催されます。5月23日と24日の2日間盛岡市で開かれ期間中、約30万人の来場が見込まれています。「東北絆まつり」は、東日本大震災からの復興を願って東北6県を代表する夏祭りが集まる一大イベントです。2012年に始まった東北六魂祭の後継行事として、2018年から6県の持ち回りで開催されています。秋田の竿燈まつりをはじめ、青森ね