明治神宮野球場は30日、公式Xにて同球場開幕戦のあす31日より、東京ヤクルトスワローズ（ヤクルトスワローズ）の歴代レジェンド選手とコラボした『レジェンドグルメ』を販売することを発表した。【写真】ヤクルトの歴代レジェンド7選手とコラボした『レジェンドグルメ』同球場創建100年を記念したコラボグルメ企画で、レジェンド本人にゆかりのあるグルメや、人気商品の復活販売など、豪華なラインナップとなっている。また