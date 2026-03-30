東京ヤクルトスワローズ、歴代レジェンド7選手とコラボした『レジェンドグルメ』発売 若松勉、古田敦也、宮本慎也など…神宮開幕戦のあす31日より
明治神宮野球場は30日、公式Xにて同球場開幕戦のあす31日より、東京ヤクルトスワローズ（ヤクルトスワローズ）の歴代レジェンド選手とコラボした『レジェンドグルメ』を販売することを発表した。
【写真】ヤクルトの歴代レジェンド7選手とコラボした『レジェンドグルメ』
同球場創建100年を記念したコラボグルメ企画で、レジェンド本人にゆかりのあるグルメや、人気商品の復活販売など、豪華なラインナップとなっている。
また、レジェンドグルメの購入者には直筆サイン・コメント入りの「限定クリアカード」もプレゼントされる。
グルメのラインナップは下記の通り。
『宮本慎也の大好き！生姜いっかん丼』 1600円
『古田敦也の思い出の味！国産和牛のせ麻婆豆腐カレー』 1500円
『若松勉の豪華！肉ばらちらし丼』 1500円
『本場宮崎「小料理ひゅう」監修！青木宣親の実家の味、味変3種チキン南蛮丼』 1300円
『真中満の外れなし!!満ぷくおつまみセット』 1300円
『小川淳司の大好き牛たん＆牛たんメンチカツセット』 1500円
『ぶちうまいけん いっぺん食うてみんさい 高津臣吾プロデュースお好み焼き』 1300円（※高=はしごだか）
※販売場所など、詳細は球場公式サイト（https://jingu-stadium-gourmet.com/produce/legend/）に記載。
【写真】ヤクルトの歴代レジェンド7選手とコラボした『レジェンドグルメ』
同球場創建100年を記念したコラボグルメ企画で、レジェンド本人にゆかりのあるグルメや、人気商品の復活販売など、豪華なラインナップとなっている。
また、レジェンドグルメの購入者には直筆サイン・コメント入りの「限定クリアカード」もプレゼントされる。
『宮本慎也の大好き！生姜いっかん丼』 1600円
『古田敦也の思い出の味！国産和牛のせ麻婆豆腐カレー』 1500円
『若松勉の豪華！肉ばらちらし丼』 1500円
『本場宮崎「小料理ひゅう」監修！青木宣親の実家の味、味変3種チキン南蛮丼』 1300円
『真中満の外れなし!!満ぷくおつまみセット』 1300円
『小川淳司の大好き牛たん＆牛たんメンチカツセット』 1500円
『ぶちうまいけん いっぺん食うてみんさい 高津臣吾プロデュースお好み焼き』 1300円（※高=はしごだか）
※販売場所など、詳細は球場公式サイト（https://jingu-stadium-gourmet.com/produce/legend/）に記載。