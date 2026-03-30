夜の四国水族館（画像提供：四国水族館） 四国水族館（香川・宇多津町）は、学校を対象にした夜間の全館貸し切りプランを試験的に始めます。 通常の営業時間が終了した後に館内を丸ごと貸し切って探究活動などを行えるというもので、2026年4月1日から受け付けを始めます。 学校教育における「体験型学習」の重要性が高まる中、学校側から「落ち着いた環境でじっくり観察したい」「学年全体で館内を広く使いたい」といっ