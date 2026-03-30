犬に炭酸飲料を飲ませる主なリスク5つ 炭酸飲料は人にとって身近な飲み物ですが、犬にとっては安全とはいえません。 問題になるのは炭酸だけではなく、糖分やカフェイン、人工甘味料など、飲み物に含まれるさまざまな成分です。ここでは、特に知っておきたい主なリスクを5つ紹介します。 1.糖分過多で肥満リスクが上がる 多くの炭酸飲料には大量の糖分が含まれており、犬が習慣的に摂取すると体重増加につながりやすくなりま