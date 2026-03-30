犬に炭酸飲料を飲ませる主なリスク5つ

炭酸飲料は人にとって身近な飲み物ですが、犬にとっては安全とはいえません。

問題になるのは炭酸だけではなく、糖分やカフェイン、人工甘味料など、飲み物に含まれるさまざまな成分です。ここでは、特に知っておきたい主なリスクを5つ紹介します。

1.糖分過多で肥満リスクが上がる

多くの炭酸飲料には大量の糖分が含まれており、犬が習慣的に摂取すると体重増加につながりやすくなります。

肥満は見た目の問題だけではなく、関節や心臓への負担を増やします。「少しだけだから大丈夫」と考えて与え続けるほど、体への影響は積み重なっていきます。

2.カフェインやテオブロミンで中毒を起こす危険

コーラやエナジードリンクにはカフェインが含まれていることがあり、犬では少量でも中毒症状を起こすことがあります。落ち着きがなくなる、興奮する、震える、嘔吐する、不整脈が出るといった症状が見られることもあり、小型犬ほど影響を受けやすくなります。

体重1kgあたり40～50mg程度でも症状が出る場合があるとされ、100～200mg程度が致死量の範囲と考えられているため油断は禁物です。

3.人工甘味料（キシリトールなど）で命に関わる

「ゼロカロリー」「シュガーレス」と表示された炭酸飲料には、キシリトールなどの人工甘味料が使われていることがあります。犬がキシリトールを摂取すると、急激な低血糖や重い肝機能障害を引き起こすおそれがあり、場合によっては命に関わります。

少量でも危険なケースがあるため、成分にキシリトールが含まれている場合は症状の有無にかかわらず早急な対応が必要です。

4.炭酸ガスで胃腸に負担がかかる

炭酸飲料を飲むと、炭酸ガスによってお腹が張り、膨満感や不快感を起こすことがあります。犬は人のように上手にげっぷができないため、ガスが胃腸にたまりやすく、食欲不振や落ち着きのなさにつながる場合も。

体質や飲んだ量によっては、胃拡張や胃捻転のリスクが懸念される点にも注意が必要です。

5.添加物や香料などが長期的な負担になる

炭酸飲料には香料や保存料、酸味料などが含まれていることが多く、犬にとっては刺激が強すぎる場合があります。

酸性度の高い飲み物は、歯や胃腸への負担にもなりやすく、たとえ少量でも継続的に与えるのは避けたいところです。「飲めたから大丈夫」と判断せず、そもそも犬の飲み物ではないと考えることが大切です。

誤飲した場合の適切な対応

炭酸飲料を飲んでしまったときは、まず落ち着いて「何を」「どれくらい」飲んだのかを確認しましょう。

缶やペットボトル、成分表示が分かる容器は捨てずに残しておくと、受診時に役立ちます。次に、以下のような異変がないかを確認してください。

嘔吐、下痢 落ち着きがない、震える 呼吸が荒い ぐったりしている

自己判断で吐かせたり、水を大量に飲ませたりするのは危険です。特にカフェイン、キシリトール、アルコールが含まれている場合は、見た目に異常がなくても、できるだけ早く動物病院へ連絡したほうが安心です。

飲んだ量が少ないか分からないときも、「少し様子を見よう」と迷うより先に相談するほうが安全でしょう。

まとめ

犬に炭酸飲料を与えることには、胃腸への刺激だけでなく、糖分、カフェイン、キシリトールなどさまざまな成分による大きなリスクがあります。

誤飲してしまった場合は、飲んだ量と種類を確認し、危険成分が含まれていればすぐ病院へ連絡することが大切です。日常的に飲み物を犬の届く場所へ置かないようにし、安全な水で健康を守ってあげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)