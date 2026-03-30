ボストン・セルティックスは、3月30日（現地時間29日、日付は以下同）に敵地スペクトラム・センターでシャーロット・ホーネッツ相手に114－99で勝利し、連勝を3へ伸ばした。 主軸のジェイレン・ブラウンとデリック・ホワイトをケガで欠いたこの試合で主役を務めたのは、ジェイソン・テイタムだった。アキレス腱断裂から今月7日のダラス・マーベリックス戦で復帰を飾ったフォワードは、