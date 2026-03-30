レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は、4月6日から4月24日までの平日限定で、“2時間飲み放題”と“選べる鍋”で1980円（税込2178円）のお得な『鍋飲みセット』を販売する。【写真】火鍋も食べられちゃう！選べる鍋3種同プランは、「選べる3種の鍋」に「2時間飲み放題付き」で1980円（税込2178円）という手頃な価格が特長で、仕事帰りや友人との集まりで気軽に利用しやすい内容となっている。外食