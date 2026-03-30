しゃぶしゃぶ温野菜「選べる3種の鍋＋2時間飲み放題」が1980円に 日常使いできる“酒場”に変身
レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は、4月6日から4月24日までの平日限定で、“2時間飲み放題”と“選べる鍋”で1980円（税込2178円）のお得な『鍋飲みセット』を販売する。
【写真】火鍋も食べられちゃう！選べる鍋3種
同プランは、「選べる3種の鍋」に「2時間飲み放題付き」で1980円（税込2178円）という手頃な価格が特長で、仕事帰りや友人との集まりで気軽に利用しやすい内容となっている。
外食においても“お手頃価格”へのニーズが高まっている中、同社ブランドの「牛角」で好評の『焼肉酒場』の流れを踏まえ、食べ放題のイメージが強いしゃぶしゃぶ業態においても“酒場需要”に応える新プランを用意。気軽に利用できるよう、1980円（2178円）で満足できる内容に仕立てた。仕事帰りに手頃な価格で食事と酒を楽しみたい人はもちろん、友人・同僚とのカジュアルな集まりにもおすすめ。
また、単品のおつまみ等も各種300円（税込330円）から注文可能なため、居酒屋のようにシーンに応じた楽しみ方も可能。
「選べる鍋」は、お酒と相性が良い「もつ鍋」、食欲をそそる「火鍋」、定番の「すき焼き」の3種類から選べる。それぞれの鍋には、肉と4種の野菜がセットになっており、食事とお酒をバランスよく楽しめる。
また、おつまみや一品料理など、酒とともに楽しみ方が広がるラインナップを用意。おつまみは各種300円（税込330円）、逸品料理・サラダは各種400円（税込440円）と手頃な価格帯で楽しめる。
■単品メニュー一覧
おつまみ：各300円（税込330円）
きゅうりの明太マヨのせ／塩枝豆／うずらの味玉／炙り鶏皮のおろしぽん酢／キムチ／豆苗と豆もやしのナムル／冷やしトマトの極みだしジュレ
逸品料理：各400円(税込440円)
だし巻き玉子の湯葉あんかけ／北海道名物じゃがから／鶏のおろし香味だれ／炙り〆さばの和風ポテトサラダ／はちみつレモンのクリームチーズカナッペ／塩タンのサラダ仕立て
サラダ：各400円(税込440円)
4種野菜の彩りサラダ／しゃきしゃきレタスのチョレギサラダ
【写真】火鍋も食べられちゃう！選べる鍋3種
同プランは、「選べる3種の鍋」に「2時間飲み放題付き」で1980円（税込2178円）という手頃な価格が特長で、仕事帰りや友人との集まりで気軽に利用しやすい内容となっている。
また、単品のおつまみ等も各種300円（税込330円）から注文可能なため、居酒屋のようにシーンに応じた楽しみ方も可能。
「選べる鍋」は、お酒と相性が良い「もつ鍋」、食欲をそそる「火鍋」、定番の「すき焼き」の3種類から選べる。それぞれの鍋には、肉と4種の野菜がセットになっており、食事とお酒をバランスよく楽しめる。
また、おつまみや一品料理など、酒とともに楽しみ方が広がるラインナップを用意。おつまみは各種300円（税込330円）、逸品料理・サラダは各種400円（税込440円）と手頃な価格帯で楽しめる。
■単品メニュー一覧
おつまみ：各300円（税込330円）
きゅうりの明太マヨのせ／塩枝豆／うずらの味玉／炙り鶏皮のおろしぽん酢／キムチ／豆苗と豆もやしのナムル／冷やしトマトの極みだしジュレ
逸品料理：各400円(税込440円)
だし巻き玉子の湯葉あんかけ／北海道名物じゃがから／鶏のおろし香味だれ／炙り〆さばの和風ポテトサラダ／はちみつレモンのクリームチーズカナッペ／塩タンのサラダ仕立て
サラダ：各400円(税込440円)
4種野菜の彩りサラダ／しゃきしゃきレタスのチョレギサラダ