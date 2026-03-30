トヨタの世界生産・販売台数の推移トヨタ自動車が30日発表した2月の世界生産台数は前年同月比3.9％減の74万9673台で、4カ月連続で前年を割り込んだ。厳しい競争環境が続く中国や、稼働日が減少した日本が落ち込んだ。世界販売は3.3％減の73万7134台で、3カ月ぶりのマイナスだった。世界生産のうち、海外は4.6％減の47万757台、日本は2.6％減の27万8916台だった。中国は春節（旧正月）の時期が前年とずれたことに伴う稼働日減少