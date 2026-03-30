早く起きなければと思いながらも、つい二度寝をしてしまう…という人も多いのではないでしょうか？あるわんちゃんと家族のそんな朝の光景が尊すぎると話題になっています。 絶対に起きられなくなってしまう『最高の二度寝場所』を見つけた男の子の姿には、「お母さんの心の声が聞こえてきそうですｗ」「完全な共犯（笑）」とコメントが寄せられることに。記事執筆時点で、投稿は27万再生を突破。4000いいねを獲得し、たくさんの人