れいわ新選組からまたもや耳を疑う話が飛び出した。大石晃子共同代表が、自身の夫である大阪府職員を党の政策づくりに関与させたり、地方議員らが参加するLINEグループにこっそり紛れ込ませていたことが発覚したのだ。党内では「公私混同が甚だしい」「ガバナンスが狂っている」などの批判が噴出している。（前後編の前編）＊＊＊【写真】〈帝国主義の戦争と増税と闘える党が必要〉大石氏の夫で大阪府職員の“しげさん” が党