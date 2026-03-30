れいわ新選組からまたもや耳を疑う話が飛び出した。大石晃子共同代表が、自身の夫である大阪府職員を党の政策づくりに関与させたり、地方議員らが参加するLINEグループにこっそり紛れ込ませていたことが発覚したのだ。党内では「公私混同が甚だしい」「ガバナンスが狂っている」などの批判が噴出している。（前後編の前編）

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【写真】〈帝国主義の戦争と増税と闘える党が必要〉大石氏の夫で大阪府職員の“しげさん” が党関係者に送ったLINE。「ヤバい活動家が党内に紛れ込んでいる」と党内に衝撃が走った

なぜ「大阪府職員」が地方議員のLINEグループに…

国会議員の公設秘書枠を党に上納させ、党職員を名義だけ公設秘書に就任させるーー。

2022年、衆院議員に初当選した頃の大石晃子共同代表

「週刊新潮」の報道で明らかになったのは、れいわ新選組が組織的に秘書給与を国から“詐取”していたという前代未聞の疑惑だった。その後、山本太郎代表の「オービス・スピード違反問題」や告発者への「口封じ文書問題」も発覚。

そんな「疑惑のデパート」になりつつあるれいわ党内で、新たに問題視され始めたのが大石晃子共同代表の夫X氏の“暗躍”である。

X氏の存在が党内で注目されたのは3月中旬のこと。Yという党関係者が、約80人の構成員（地方議員を中心とした党員）や一部党職員が情報交換を行なっているLINEグループで問題提起した。ある地方議員が振り返る。

「Yさんは“なんで党の役職者でもなく地方議員でもない人物がこのLINEグループに入り込んでいるんだ”と、突然ブチギレ出したのです。確かによく見てみると、これまで一度も発言したことがない『しげ』という謎の人物がグループに紛れ込んでいた。Yさんは『しげさんは大阪府職員で大石氏の夫』とも明かした。大石さんの夫が大阪府職員であることを知っていた人は多かったですが、党の業務に関与しているなど誰も知らなかった。しかもニックネームでLINEグループにスパイのように入り込んでいたのです」（地方議員）

「帝国主義の戦争と闘う党が必要」

この「しげさん」こそがX氏である。大石氏も元大阪府職員で2人は職場結婚だった。2人を知る関係者によれば、約20年前から夫婦関係で「イラク戦争反対活動などに共に参加する同志関係」でもあったという。大石氏のHPには〈高校生の娘と夫の3人暮らし〉とある。

Y氏は、X氏と交わしたLINEのやり取りも暴露した。

「これまでYさんは仕事の話でX氏に口を出されたりして、相当鬱憤が溜まっていたようです。Y氏が見せたスクショの中で衝撃だったのは、X氏が『帝国主義の戦争と増税と闘える党が必要だという思いだけでやっています』と大石氏を庇っていたところ。『帝国主義』なんて昔の新左翼が使う言葉でしょう」（地方議員）

さらにY氏は、X氏が使っていたとされる名刺を写した写真を投稿した。

「『大石あきこ事務所秘書』の名刺だったのですが、X氏は偽名を使っていたのです」（同）

大石事務所に「勤務」という事実はない

なぜX氏は偽名を使っていたのか。前出の夫妻を知る関係者はこう語る。

「地方公務員の政治活動を制限している地方公務員法に抵触することを恐れていたのでしょう。一時期、X氏は大石氏の夫であることを隠してこの名刺を選挙区内で配り歩いていましたよ」

なお、このLINEグループには国会議員や執行部メンバーは入っていない。この急展開を知った大石氏は職員を介して、以下の文章を投稿した。

〈大石の大阪事務所で自治体政策に精通する人として、しげさんに入室してもらいました〉

〈一般論として「共同代表の配偶者が、地方議員のスレにニックネームで参加しているのはなぜ？」という疑問はわかるので、みなさんにご説明の機会もあったほうが良かったかもしれません。ただ、配偶者であるより先に、自治体政策に精通している人物として組織として選定し、地方議員のみなさんの政策アイデアや悩みをキャッチしてフィードバックしていくために、しげさんを指定していたことからすると、わざわざ「配偶者です」と紹介するのは不要と思います〉

証拠付きで出てきた大石事務所秘書の「偽名名刺」については、次のように釈明した。

〈大石事務所秘書としての「勤務」という事実はありません。大石の家族が、合法の範囲で、大石事務所の活動のフォローをしてきただけです。もう2年前ですが、2024年春にも、「大石の身内が大阪府の職員で、その人が違法な政治活動をしている」というバッシングがネット上でありました。当時、エックスで基本的な考えを公表しています。「公務員の政治活動」が違法かのような言説は、多くの公務労働者への迷惑行為に当たりますので、地方公務員法第36条の考え方など、確認していただければと思います〉

山本代表に「タメ口」を使う関係

前出の地方議員が呆れて話す。

「そもそも共同代表が、素性を隠さなければならないような身内を党の政策作りに参画させますか。公私混同も甚だしいしガバナンスも狂っている。どんな状況でも常に自分を正当化して絶対に謝らない大石氏の態度にもほとほと呆れます」（前出・地方議員）

一方でX氏は山本代表とは親しい関係にあった。秘書給与問題を告発した山本代表の元私設秘書B氏によれば、X氏は政策を話し合うzoom会議に度々参加していたという。

「山本代表が政策会議の後、共有LINEの中で『しげさんの話をスライドにしておいて』と担当者に指示しているのを2〜3回見たことがある。介護関係の話だったと記憶しています。しげさんって誰だろうとは思っていたのですが、のちに、代表や大石さんと一緒にX氏と食事する機会があり、大石さんの夫だと知りました。印象的だったのはX氏が代表にタメ口を使っていたところ。代表も『しげさん』と呼んでとても信頼している様子でした」（B氏）

地方議員たちの知らないところで、X氏は山本代表の信任を得て、“党のブレーン”として活動していたのである。

実際のところ、X氏の活動は地方公務員法に違反しているだろうか。元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士によれば、ただちに違法とは言えないという。

「国家公務員と違って、地方公務員の政治活動の制限は緩く定められています。地方公務員法第36条が禁じている活動は、政治的団体の役員になることや投票の勧誘行為などに限られている。また大阪府は独自の条例を定めて職員が『政治的目的のために職名、職権その他公私の影響力を利用すること』などを禁じていますが、政策会議などに参加するのみであれば規制対象にならない可能性が高いと思います」（西脇氏）

とはいえ、公務員は中立性、公平性を保ちながら地域住民全体に奉仕しなければならない職業だ。後めたさがあるからこそ、ニックネームを用いたり、偽名の名刺を使っていたのではないか。

れいわに質問状を送ったところ下記の回答が届いた。

・X氏が偽名の大石事務所名刺を大阪5区内で配り歩いていたという証言について。

〈大石共同代表の配偶者が、名刺を大阪5区内で配り歩いていたという事実はありません。なお、大石共同代表の家族が大石の活動を手伝うことはあり、その際にトラブルが起きたことがあっため、家族の安全や平穏な生活を守る目的で本名ではなくペンネームを用いていた時期がございます〉

・秘書として報酬は支払われていたのか

〈大石共同代表の配偶者が、秘書業務をしていた事実はありません。したがって、報酬の支払いはありません〉

・党の政策会議にどういう立場で参加していたのか。報酬は支払われていたのか。

〈ご指摘の「政策会議」が具体的に何を指すか明らかではありませんが、大石共同代表の配偶者が、党の意思決定に関与した事実はありません。また、報酬の支払いもありません。ボランティアとして、資料作成やレクチャーをすることは一般論としてあり得ますが、誰がどのように関わっているのかお答えすることは控えるべきです〉

・X氏の活動が地方公務法36条に抵触している可能性について。

〈公務員であっても政治活動の自由があり、地方公務員法第36条によって「公務員の政治活動」が違法かのような言説は、国民に誤解を与えかねませんのでお控えください〉

この騒動からわかる通り、党内の大石“独裁”体制への不満は沸点に達しつつある。大石氏を庇護し続ける山本代表に対してもだ。

後編【れいわ・大石晃子共同代表「火炎瓶闘争」連帯表明に「過激左翼化する山本・大石体制にもうついていけない」地方議員たちの“クーデター計画”が進行中】では、地方議員たちが反旗を翻し始めた様子について詳報している。

デイリー新潮編集部