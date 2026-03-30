イタリアメディア『トゥットスポルト』が29日、イタリア代表戦の実況・解説を務めた北川義隆アナウンサーと細江克弥氏のコンビを「ミラノでもローマでもナポリでもない。イタリアの最も熱狂的なサポーターは1万3000km以上離れた日本に住んでいる」と紹介している。北川アナと細江氏はセリエA中継などを担当しており、イタリアサッカーを愛する識者としてサッカーファンの間で知られている。26日には北中米ワールドカップ欧州プ