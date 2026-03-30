【その他の画像・動画等を元記事で観る】 内村光良、天海祐希、今田美桜、目黒蓮が出演する“キリンビール 晴れ風”新TVCM『晴れ風 「新しくなる。2026 春」』篇および、新しくなった“晴れ風”を初めて飲んだ4人それぞれのリアクションを収録した新TVCM全5篇が、3月30日より全国で順次放映開始となった。併せて、CM撮影中の素のリアクションが楽しめるメイキング映像が、キリンビール公式 YouTubeにて公開されている