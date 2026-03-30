目黒蓮、“キリンビール 晴れ風”を飲んで「やっべ、涙出てきた」。「昨日も飲みましたから」と愛飲ぶりも告白

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内村光良、天海祐希、今田美桜、目黒蓮が出演する“キリンビール 晴れ風”新TVCM『晴れ風 「新しくなる。2026 春」』篇および、新しくなった“晴れ風”を初めて飲んだ4人それぞれのリアクションを収録した新TVCM全5篇が、3月30日より全国で順次放映開始となった。併せて、CM撮影中の素のリアクションが楽しめるメイキング映像が、キリンビール公式 YouTubeにて公開されている。

■「えっ？変わっちゃうのと思った」（目黒蓮）

今回、新しくなった“晴れ風”を初試飲した4人のリアクションを、それぞれの新TVCMとして公開。内村光良の『個人の感想です篇』、天海祐希の『歌い出しますよ篇』、今田美桜の『上手に言えるかな篇』、目黒蓮の『想いの詰まった一杯篇』の全4篇が展開されている。

内村は、新しくなった“晴れ風”を飲むやいなや「合う！ 俺に合う！」と満面の笑み。さらに、リニューアル前のものと比べ「正直言って、前のより好きです！」と率直にコメントし、「あくまで個人の感想です」と笑いがこぼれるようなユーモアを添える姿が印象的だ。

新しくなった“晴れ風”を飲み、和らいだ表情が印象的な天海。味の感想を聞かれると「ふわっ、クッ！、スパーン！」とオリジナルの動きで表現。コメントを思わず噛む場面や、「もうちょっと飲んだら歌い出しますよ、私」と笑うお茶目な一面も見どころとなっている。

一方、今田は、口にした瞬間に目を大きく見開き、驚きの表情。飲む前は味の変化に対し「上手に言えるのかな」と正直不安だったと語りながらも、実際味わうと「全然違う！」と笑顔でコメント。次々と変わる今田さんの素のリアクションに注目だ。

そして、目黒は、“晴れ風”のリニューアルに対し「今の“晴れ風”めっちゃ好きだし、えっ？ 変わっちゃうのと思った」と素直な思いを語る。実際に飲むと、造り手の想いがギュッと詰まった一杯に「やっべ、涙出てきた」と思わず感情がこみ上げ、笑顔を見せた。

■自然体で撮影に臨んだメイキング公開

メイキングは、内村の「永遠のトップバッター、内村でございます」という挨拶からスタート。「楽しみです。どんな風に変わったのか」とリニューアルへの期待を語り、初試飲では「サーのあとガンッてね。サーだけじゃないですよ。サーのあとガンッ！」と独特の言い回しで新しい味わいを表現。

いちばん“晴れ風”を飲んでいる自信があると語る目黒は、「今も家の冷蔵庫はすごい青いですし、僕、昨日も飲みましたから」と愛飲ぶりを告白。愛飲祈願の鈴緒を振って祈る姿や、舞い落ちる桜の花びらをキャッチしようとする場面など、自然体な笑顔を見せている。

今田は、「名残惜しさは残りますけど、絶対おいしくなったってことですよね。“より”」と笑顔でプルタブを開け、新しい味わいへの期待をにじませる。試飲の瞬間に見せる豊かな表情や、“晴れ風”のロゴを背景に様々なポーズを披露する姿など、今田の魅力が溢れる撮影となった。

天海は、「あんなに愛していただいた“晴れ風”が、こんな風に成長できていることを、もっと多くの方に知っていただけるのは素敵なことですよね」と“晴れ風”の成長について語る。舞い落ちる桜の花びらを追いかけてキャッチするお茶目な一面を見せる一方、桜吹雪のなかで優雅な動きを披露するなど、存在感溢れる佇まいで現場を魅了した。

出演者それぞれが自然体で撮影に臨み、新しくなった“晴れ風”の魅力と進化を自由に表現。笑顔と温かな空気感に包まれたメイキング映像になっている。

■関連リンク

“キリンビール 晴れ風”ブランドサイト

https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/harekaze/?agechk=1