【SteelSeries：新⽣活セール Final】 開催期間：3月31日～4月5日 GNグループが展開するゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」は、「新⽣活セール Final」を3月31日から4月6日まで開催する。 本セールでは⽬⽟製品として「Apex Pro Mini Wireless」が約51%OFFで登場。そのほか、「Arctis Nova Pro Wireless」が40%OFF、「A